Армия обороны Израиля развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном

Цитата

«Силы выполняют в городах различные задачи по обороне, в том числе патрулирование, засады, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей», - говорят военные.

Дополнение

Напряженность на севере Израиля в последние дни была высокой на фоне нескольких смертоносных столкновений на границе, ответственность за некоторые из которых взяли на себя палестинские террористические группы, действующие на территории юга Ливана, контролируемого "Хезболлой", а в других - сама "Хезболла", отмечает издание.

IDF says it has deployed reservist forces to towns on the Lebanon border, amid a general reinforcement of troops in northern Israel. pic.twitter.com/MDU0Mc9fSB

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023