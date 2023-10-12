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Армия обороны Израиля развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном

Киев • УНН

 • 379152 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

«Силы выполняют в городах различные задачи по обороне, в том числе патрулирование, засады, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей», - говорят военные.

Дополнение

Напряженность на севере Израиля в последние дни была высокой на фоне нескольких смертоносных столкновений на границе, ответственность за некоторые из которых взяли на себя палестинские террористические группы, действующие на территории юга Ливана, контролируемого "Хезболлой", а в других - сама "Хезболла", отмечает издание.

IDF says it has deployed reservist forces to towns on the Lebanon border, amid a general reinforcement of troops in northern Israel. pic.twitter.com/MDU0Mc9fSB

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023

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