Армія оборони Ізраїлю розгорнула сили резервістів у містах на кордоні з Ліваном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що розгорнула сили резервістів в містах на кордоні з Ліваном на тлі загального посилення військ на півночі Ізраїлю, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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«Сили виконують у містах різні завдання з оборони, зокрема патрулювання, засідки, розгортання блокпостів, щоб гарантувати безпеку жителів», - кажуть військові.
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Напруженість на півночі Ізраїлю останніми днями була високою на тлі кількох смертоносних сутичок на кордоні, відповідальність за деякі з яких взяли на себе палестинські терористичні групи, які діють на території півдня Лівану, контрольованого "Хезболлою", а за деякі - сама "Хезболла", зазначає видання.
ЦАХАЛ заявляє, що перекинув резервістські сили в міста на кордоні з Ліваном на тлі загального підкріплення військ на півночі Ізраїлю. pic.twitter.com/MDU0Mc9fSB— Емануель (Манні) Фабіан (@manniefabian) 12 жовтня 2023 року