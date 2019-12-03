Арахамия: исключенные Поляков и Скороход пришли на заседание "слуг народа"

"...Был такой инцидент, пришли уже исключенные госпожа Скороход и господин Поляков вместе в нашу фракцию на заседание фракции. Мы им сказали, что вы не члены фракции, не надо приходить, они начали поднимать вопрос: "что вы не должным образом оформили наше исключение из фракции". Мы им показали, говорим, все люди, кто сейчас сидят, поднимите, пожалуйста, руку, кто поддерживает их исключение из фракции еще раз, чтобы они сами увидели, и за то, чтобы они сами покинули нашу фракцию. Все подняли руку, и они вышли", - отметил Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде Украины на пленарном заседании сообщили об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" народных депутатов Украины Антона Полякова и Анны Скороход.

В ноябре "слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова.

В СН заявляли, что Скороход и Поляков нарушали договоренности фракции "Слуга народа".