Арахамія: виключені Поляков та Скороход прийшли на засідання "слуг народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Виключені з фракції “Слуга народу” Анна Скороход і Антон Поляков прийшли на засідання фракції, аргументувавши свій візит неправильною процедурою виключення. Про це під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради повідомив глава фракції СН Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“...Був такий інцидент, що прийшли вже виключені пані Скороход та пан Поляков разом до нашої фракції на засідання фракції. Ми їм сказали, що ви не члени фракції, не треба приходити, вони почали піднімати питання: "що ви не належним чином оформили наше виключення з фракції“. Ми їм продемонстрували, кажемо, всі люди, хто зараз сидять, підніміть, будь ласка, руку, хто підтримує їх виключення з фракції ще раз, щоб вони самі побачили, і за те, щоб вони самі покинули нашу фракцію. Всі підняли руку, і вони вийшли”, — зазначив Арахамія.
Нагадаємо, у Верховній Раді України на пленарному засіданні повідомили про виключення з депутатської фракції “Слуга народу” народних депутатів України Антона Полякова і Анни Скороход.
У листопаді “слуги народу” виключили з фракції Скороход та Полякова.
У СН заявляли, що Скороход та Поляков порушували домовленості фракції “Слуга народу”.