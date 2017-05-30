Антикоррупционная операция: сообщено о подозрении еще 18 лицам из окружения экс-министра доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Еще 18 лицам из близкого окружения бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко сообщено о подозрении в рамках расследования производства о нанесении ущерба государству в размере более 96 млрд грн. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Речь идет о руководителях департаментов тогдашнего Министерства доходов и сборов, начальниках и заместителях областных налоговых, руководителях районных налоговых, которые сейчас скрываются от следствия и объявлены в розыск.
Как стало известно, в ближайшее время следствие подаст ходатайство в суд о предоставлении разрешения на задержание указанных подозреваемых с целью их доставки в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении двум экс-налоговикам времен В.Януковича.
Как сообщал УНН, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича, 23 человека были задержаны. Им избраны меры пресечения.