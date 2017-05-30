Антикорупційна операція: повідомлено про підозру ще 18 особам з оточення екс-міністра доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Ще 18 особам з близького оточення колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка повідомлено про підозру в рамках розслідування провадження щодо нанесення збитків державі у розмірі понад 96 млрд грн. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Йдеться про керівників департаментів тодішнього Міністерства доходів і зборів, начальників та заступників обласних податкових, керівників районних податкових, які наразі переховуються від слідства та оголошені у розшук.
Як стало відомо, найближчим часом слідство подасть клопотання до суду про надання дозволу на затримання вказаних підозрюваних з метою їх доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру двом екс-податківцям часів В.Януковича.
Як повідомляв УНН, більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, 23 особи було затримано. Їм обрано запобіжні заходи.