Анкара заявила о авиаударах РФ на севере Сирии

В итоге в отношении военных операций за последние 24 часа в поддержку повстанцев на севере Сирии турецкие военные также сообщили, что был убит один турецкий солдат и еще пятеро получили ранения во время атаки боевиков "Исламского государства" на юге аль-Азрак.

Кроме того, турецкие военные самолеты совершали воздушные удары в районах Эль-Баба и Даглабаша, уничтожив 17 объектов и ликвидировав 26 боевиков, говорится в заявлении.