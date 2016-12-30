Анкара заявила о авиаударах РФ на севере Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вооруженные силы Турции в пятницу заявили, что самолет России совершил три воздушных удара против "Исламского государства" в районе города Эль-Баб и южнее города на севере Сирии, погибли 12 джихадистов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В итоге в отношении военных операций за последние 24 часа в поддержку повстанцев на севере Сирии турецкие военные также сообщили, что был убит один турецкий солдат и еще пятеро получили ранения во время атаки боевиков "Исламского государства" на юге аль-Азрак.
Кроме того, турецкие военные самолеты совершали воздушные удары в районах Эль-Баба и Даглабаша, уничтожив 17 объектов и ликвидировав 26 боевиков, говорится в заявлении.