Анкара заявила про авіаудари РФ на півночі Сирії

У підсумку щодо військових операцій за останні 24 години на підтримку повстанців на півночі Сирії турецькі військові також повідомили, що був убитий один турецький солдат і ще п'ятеро отримали поранення під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на півдні аль-Азрака.

Крім того, турецькі військові літаки здійснювали повітряні удари в районах Ель-Баба і Даглабаша, знищивши 17 об'єктів і ліквідувавши 26 бойовиків, йдеться в заяві.