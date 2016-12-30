Анкара заявила про авіаудари РФ на півночі Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Збройні сили Туреччини в п'ятницю заявили, що літак Росії здійснив три повітряні удари проти "Ісламської держави" в районі міста Ель-Баб і на південь від міста на півночі Сирії, загинули 12 джихадистів, передає УНН з посиланням на Reuters.
У підсумку щодо військових операцій за останні 24 години на підтримку повстанців на півночі Сирії турецькі військові також повідомили, що був убитий один турецький солдат і ще п'ятеро отримали поранення під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на півдні аль-Азрака.
Крім того, турецькі військові літаки здійснювали повітряні удари в районах Ель-Баба і Даглабаша, знищивши 17 об'єктів і ліквідувавши 26 бойовиків, йдеться в заяві.