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Американский канал извинился за фильм о поставленном Украине оружии: Кулеба требует расследования

Американский канал извинился за фильм о поставленном Украине оружии: Кулеба требует расследования

Киев • УНН

 • 237840 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американский телеканал CBS извинился за документальный фильм с информацией о том, что поставленное Западом оружие якобы не полностью доходит до украинских военных. Глава МИД Дмитрий Кулеба одобрил такой шаг, но требует расследования, кто ответственен за распространение необоснованных заявлений, подрывающих доверие к поставке военной помощи Украине, пишет УНН.

Детали

"Мы удалили твит, продвигающий наш недавний документальный фильм "Вооружая Украину", в котором цитировалась оценка основателя некоммерческой организации Blue-Yellow Джонаса Омана, сделанная в конце апреля, что только около 30% помощи доходит до линии фронта в Украине. Кроме того, американские военные подтвердили, что атташе по вопросам обороны бригадный генерал Гаррик М. Хармон прибыл в Киев в августе для контроля и мониторинга над вооружениями. отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже", - указало CBS News в Twitter.

На такой шаг отреагировал глава МИД Украины.

"Приветствую первый шаг, но этого мало. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставке жизненно важной военной помощи народу, сопротивляющемуся агрессии и геноциду. Надо провести внутреннее расследование того, кто это сделал и почему", - подчеркнул Кулеба в Twitter.

Welcome first step, but it is not enough. Вы должны положиться на большой аудиции по производительности несоответственных claims and damaging trust in supplies of vital military aid to nation resisting aggression and genocide. Они должны быть internal investigation для того, чтобы занять эту и why. https://t.co/kkA0boaLXX

—Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022

Ранее 

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг представленную в документальном фильме телеканала CBS информацию. Подоляк заявил, что вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада и заблокировать поддержку.

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