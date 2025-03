Американский канал извинился за фильм о поставленном Украине оружии: Кулеба требует расследования

Детали

"Мы удалили твит, продвигающий наш недавний документальный фильм "Вооружая Украину", в котором цитировалась оценка основателя некоммерческой организации Blue-Yellow Джонаса Омана, сделанная в конце апреля, что только около 30% помощи доходит до линии фронта в Украине. Кроме того, американские военные подтвердили, что атташе по вопросам обороны бригадный генерал Гаррик М. Хармон прибыл в Киев в августе для контроля и мониторинга над вооружениями. отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже", - указало CBS News в Twitter.

На такой шаг отреагировал глава МИД Украины.

"Приветствую первый шаг, но этого мало. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставке жизненно важной военной помощи народу, сопротивляющемуся агрессии и геноциду. Надо провести внутреннее расследование того, кто это сделал и почему", - подчеркнул Кулеба в Twitter.

Ранее

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг представленную в документальном фильме телеканала CBS информацию. Подоляк заявил, что вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада и заблокировать поддержку.