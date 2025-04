Американський канал вибачився за фільм про поставлену Україні зброю: Кулеба вимагає розслідування

Деталі

"Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм "Озброюючи Україну", у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та вийти в ефір пізніше", - вказало CBS News у Twitter.

На такий крок відреагував голова МЗС України.

"Вітаю перший крок, але цього замало. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поділившись необґрунтованими заявами і підірвавши довіру до постачання життєво важливої ​​військової допомоги народу, який чинить опір агресії та геноциду. Треба провести внутрішнє розслідування того, хто це зробив і чому", - наголосив Кулеба у Twitter.

Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022

Раніше

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк спростував подану в документальному фільмі телеканалу CBS інформацію. Подоляк заявив, що вкидами про "чорний ринок зброї" росія хоче дискредитувати Україну в очах Заходу і заблокувати підтримку.