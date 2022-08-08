Американський канал вибачився за фільм про поставлену Україні зброю: Кулеба вимагає розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Американський телеканал CBS вибачився за документальний фільм з інформацією про те, що поставлена Заходом зброя нібито не повністю доходить до українських військових. Голова МЗС Дмитро Кулеба схвалив такий крок, але вимагає розслідування, хто відповідальний за поширення необґрунтованих заяв, що підривають довіру до постачання військової допомоги Україні, пише УНН.
Деталі
"Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм "Озброюючи Україну", у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та вийти в ефір пізніше", - вказало CBS News у Twitter.
На такий крок відреагував голова МЗС України.
"Вітаю перший крок, але цього замало. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поділившись необґрунтованими заявами і підірвавши довіру до постачання життєво важливої військової допомоги народу, який чинить опір агресії та геноциду. Треба провести внутрішнє розслідування того, хто це зробив і чому", - наголосив Кулеба у Twitter.
Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022
Раніше
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк спростував подану в документальному фільмі телеканалу CBS інформацію. Подоляк заявив, що вкидами про "чорний ринок зброї" росія хоче дискредитувати Україну в очах Заходу і заблокувати підтримку.