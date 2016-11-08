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15 марта, 19:03 • 112009 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157414 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132266 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125191 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109794 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103996 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100446 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Американские школьники зарабатывают на выборах, продавая кексы

Американские школьники зарабатывают на выборах, продавая кексы

Киев • УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат Игорь Попов рассказал, что американские школьники зарабатывают карманные деньги на выборах, продавая кексы на избирательных участках. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На американских избирательных участках также буфеты. Правда без пива. А организуют их школьники. Поскольку участки преимущественно в школах, сегодня выходной, но ученики зарабатывают карманные деньги продавая кексы", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.

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