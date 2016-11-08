Американские школьники зарабатывают на выборах, продавая кексы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат Игорь Попов рассказал, что американские школьники зарабатывают карманные деньги на выборах, продавая кексы на избирательных участках. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На американских избирательных участках также буфеты. Правда без пива. А организуют их школьники. Поскольку участки преимущественно в школах, сегодня выходной, но ученики зарабатывают карманные деньги продавая кексы", - написал нардеп.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.