Американские школьники зарабатывают на выборах, продавая кексы

"На американских избирательных участках также буфеты. Правда без пива. А организуют их школьники. Поскольку участки преимущественно в школах, сегодня выходной, но ученики зарабатывают карманные деньги продавая кексы", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.