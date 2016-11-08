Американські школярі заробляють на виборах, продаючи кекси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Народний депутат Ігор Попов розповів, що американські школярі заробляють кишенькові гроші на виборах, продаючи кекси на виборчих дільницях. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На американських виборчих дільницях також є буфети. Правда без пива. А організовують їх школярі. Оскільки дільниці переважно в школах, сьогодні вихідний, але учні заробляють кишенькові гроші продаючи кекси”, — написав нардеп.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.