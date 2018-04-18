Американец второй раз в жизни выиграл в лотерею

Отмечается, что первый выигрыш американца составил 10 тыс. долл. Счастливчик признался, что во второй раз удача была более благосклонна - он сорвал лотерейный куш в 750 тыс. долл.

"Очень жаль, что это не семьсот пятьдесят млн долл. Может быть, мне стоит попробовать еще раз!", - предположил счастливчик.

Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.