Американець вдруге в житті виграв в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Житель американського штату Каліфорнія Майкл Форсберг вдруге за останні сім років виграв в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відзначається, що перший виграш американця становив 10 тис. дол. Щасливчик зізнався, що вдруге удача була більш прихильною - він зірвав лотерейний куш в 750 тис. дол.
"Дуже шкода, що це не сімсот п'ятдесят млн дол. Можливо, мені варто спробувати ще раз!" - припустив щасливчик.
Нагадаємо, українці за тиждень зірвали два джекпоти лотереї "Спортпрогноз". Все, що їм потрібно було для перемоги - правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.