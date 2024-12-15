Amazon на грани первой масштабной забастовки в США: подробности

Профсоюз Amazon санкционировал забастовку на двух складах в Нью-Йорке. Если компания не уложится в установленные сроки, это может привести к первой в США масштабной забастовке Amazon из-за несправедливой трудовой практики. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Профсоюз Amazon санкционировал забастовки на двух предприятиях в Нью-Йорке накануне 15 декабря - последнего дня переговоров.

Забастовки начались после того, как Международное братство водителей грузовиков (Teamsters) призвало Amazon согласиться на даты переговоров по профсоюзному договору до 15 декабря.

Профсоюз водителей Amazon на двух предприятиях в Нью-Йорке: JFK8 и DBK4 подавляющим большинством голосов проголосовал за разрешение забастовок после незаконного отказа Amazon признать их профсоюз и заключить договор, касающийся низкой заработной платы и опасных условий труда в компании

По информации The Hill, генеральный президент Teamsters Шон О'Брайен считает, что Amazon подталкивает своих работников к пикету, не оказывая им заслуженного уважения.

Мы ясно дали понять, что у Amazon есть время до 15 декабря, чтобы сесть за стол переговоров и заключить контракт. Если эти преступники в белых воротничках хотят продолжать нарушать закон, им лучше приготовиться к драке