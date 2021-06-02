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Альпинисты с Эвереста не могут вернуться домой из-за ограничений введенные Непалом

Киев • УНН

 • 21292 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Альпинисты, которые находятся у Эвереста и других пиков Гималаев пытаются найти обратный рейс для возвращения домой на фоне того, как Непал запретил большинство авиаперелетов, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Альпинисты с Эвереста не могут вернуться домой из-за ограничений введенные Непалом

Детали

Большинство регулярных международных рейсов закрыто до июня, поскольку вторая волна коронавируса поразила Непал.

Непал выдал 742 разрешения - 408 из них альпинистам, которые стремятся подняться на вершину самой высокой вершины мира - Эвереста - в сезон восхождений с апреля по май. И сотни альпинистов сейчас возвращаются с гор перед началом ежегодных муссонных дождей.

Шерпа Таши Лакпа, сказал, что альпинистам было трудно добраться домой, поскольку выполнялось только пять рейсов в неделю - в Индию, Катар и Турцию.

"Ситуация может ухудшиться, поскольку все больше альпинистов завершат свои экспедиции и вернутся в Катманду в ближайшие несколько дней", - сообщил Шерпа.

Альпинист Эндрю Хьюз из США сказал, что ему пришлось заплатить за дорогое место на чартерном рейсе в Катар из-за нехватки регулярных рейсов.

Мексиканская альпинистка Виридиана Альварес, которая пробыла в Непале почти три недели после восхождения на гору Аннапурна, десятый пик в мире на высоте 8 091 метр, сказала, что ей удалось найти место на чартерном рейсе.

Правительство Непала отстаивает свое решение о сокращении международных рейсов в попытке сдержать пандемию.

"Вместо того, чтобы вообще не иметь полетов из Непала, я думаю, что на данный момент этого достаточно", - сказал Радж Кумар Четтри, представитель Управления гражданской авиации Непала (CAAN). "Если потребуется, мы позволим больше чартерных рейсов".

Добавим

Непал с 3 мая полностью прекратил внутренние авиаперелеты, а с 6 мая власти страны закрыли международное авиасообщение.

По данным сайта Worldometers, в стране за все время пандемии зафиксировано 571 111 случаев COVID-19 за последние сутки - 4 524. Общее количество смертей достигло 7 555 случаев, за минувшие сутки - 101 человек умер.

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