Альпинисты с Эвереста не могут вернуться домой из-за ограничений введенные Непалом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Альпинисты, которые находятся у Эвереста и других пиков Гималаев пытаются найти обратный рейс для возвращения домой на фоне того, как Непал запретил большинство авиаперелетов, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Большинство регулярных международных рейсов закрыто до июня, поскольку вторая волна коронавируса поразила Непал.
Непал выдал 742 разрешения - 408 из них альпинистам, которые стремятся подняться на вершину самой высокой вершины мира - Эвереста - в сезон восхождений с апреля по май. И сотни альпинистов сейчас возвращаются с гор перед началом ежегодных муссонных дождей.
Шерпа Таши Лакпа, сказал, что альпинистам было трудно добраться домой, поскольку выполнялось только пять рейсов в неделю - в Индию, Катар и Турцию.
"Ситуация может ухудшиться, поскольку все больше альпинистов завершат свои экспедиции и вернутся в Катманду в ближайшие несколько дней", - сообщил Шерпа.
Альпинист Эндрю Хьюз из США сказал, что ему пришлось заплатить за дорогое место на чартерном рейсе в Катар из-за нехватки регулярных рейсов.
Мексиканская альпинистка Виридиана Альварес, которая пробыла в Непале почти три недели после восхождения на гору Аннапурна, десятый пик в мире на высоте 8 091 метр, сказала, что ей удалось найти место на чартерном рейсе.
Правительство Непала отстаивает свое решение о сокращении международных рейсов в попытке сдержать пандемию.
"Вместо того, чтобы вообще не иметь полетов из Непала, я думаю, что на данный момент этого достаточно", - сказал Радж Кумар Четтри, представитель Управления гражданской авиации Непала (CAAN). "Если потребуется, мы позволим больше чартерных рейсов".
Добавим
Непал с 3 мая полностью прекратил внутренние авиаперелеты, а с 6 мая власти страны закрыли международное авиасообщение.
По данным сайта Worldometers, в стране за все время пандемии зафиксировано 571 111 случаев COVID-19 за последние сутки - 4 524. Общее количество смертей достигло 7 555 случаев, за минувшие сутки - 101 человек умер.