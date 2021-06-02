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Альпіністи з Евересту не можуть повернутися додому через обмеження введені Непалом

Київ • УНН

 • 21292 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Альпіністи, що знаходяться біля Евересту та інших піків Гімалаїв намагаються знайти зворотний рейс для повернення додому на тлі того, як Непал заборонив більшість авіаперельотів, щоб стримати сплеск випадків COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Альпіністи з Евересту не можуть повернутися додому через обмеження введені Непалом

Деталі

Більшість регулярних міжнародних рейсів закрито до червня, оскільки друга хвиля коронавірусу вразила Непал.

Непал видав 742 дозволи - 408 з них альпіністам, які прагнуть піднятися на вершину найвищої вершини світу - Евересту - в сезон сходжень з квітня по травень. І сотні альпіністів зараз повертаються з гір перед початком щорічних мусонних дощів.

Шерпа Таші Лакпа, сказав, що альпіністам було важко дістатися додому, оскільки виконувалися тільки п'ять рейсів на тиждень - в Індію, Катар і Туреччину.

"Ситуація може погіршитися, оскільки все більше альпіністів завершать свої експедиції і повернуться в Катманду в найближчі кілька днів", - повідомив Шерпа.

Альпініст Ендрю Хьюз з США сказав, що йому довелося заплатити за дороге місце на чартерному рейсі в Катар через брак регулярних рейсів.

Мексиканська альпіністка Вірідіана Альварес, яка пробула в Непалі майже три тижні після сходження на гору Аннапурна, десятий пік в світі на висоті 8091 метр, сказала, що їй пощастило знайти місце на чартерному рейсі.

Уряд Непалу відстоює своє рішення про скорочення міжнародних рейсів в спробі стримати пандемію.

"Замість того, щоб взагалі не мати польотів з Непалу, я думаю, що на даний момент цього достатньо", - сказав Радж Кумар Четтрі, представник Управління цивільної авіації Непалу (CAAN). "Якщо буде потрібно, ми дозволимо більше чартерних рейсів".

Додамо

Непал з 3 травня повністю припинив внутрішні авіаперельоти, а з 6 травня влада країни закрила міжнародне авіасполучення.

За даними сайту Worldometers, в країні за весь час пандемії зафіксовано 571 111 випадків COVID-19, за останню добу - 4 524. Загальна кількість смертей сягнула 7 555 випадків, за минулу добу - 101 особа померла.

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