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«Александрия» оставляет чемпиона, «Левый берег» возвращается в элиту, а «Кудровка» сохраняет прописку - результаты переходных матчей УПЛ

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Левый берег победил Александрию и вернулся в УПЛ спустя год отсутствия. Кудровка обыграла Агробизнес в серии пенальти и сохранила место в элите.

«Александрия» оставляет чемпиона, «Левый берег» возвращается в элиту, а «Кудровка» сохраняет прописку - результаты переходных матчей УПЛ

"Александрия" покидает Украинскую Премьер-лигу после поражения столичному "Левому берегу", который спустя год возвращается в УПЛ, а "Кудривка" сохраняет прописку в элите благодаря драматической развязке в серии пенальти против "Агробизнеса", передает УНН

"Левый берег" - "Александрия"

После ничьей в первой встрече (1:1), судьба путевки в сильнейший дивизион решалась в Киеве. 

Судьба поединка решилась благодаря голу Евгения Банады, который после подачи с углового переправил мяч в пустые ворота. Что интересно, Банада провел 9 лет в системе "Александрии". 

"Александрия" вслед за "Полтавой" покидает УПЛ12.05.26, 15:52 • 2935 просмотров

В целом же поединок завершился минимальной победой "Левого берега" - 1:0. Таким образом, столичный клуб возвращается в элиту чемпионата после года отсутствия, а "Александрия", которая в прошлом сезоне завоевала "серебро" чемпионата, покидает УПЛ. 

"Александрия" пока остается в УПЛ и сыграет в стыках26.05.26, 16:43 • 2696 просмотров

Руководство "Александрии" заявило, что "впереди команду ждет сложный сезон в Первой лиге". 

Главная цель клуба остается однозначной - провести работу над ошибками, перезагрузиться и вернуться в высший дивизион более сильными 

- говорится в заявлении клуба. 

В УПЛ поздравили "Левый берег" с возвращением в УПЛ. 

Столичный коллектив получает право вернуться в элитный дивизион Чемпионата Украины после одного сезона в Первой лиге. Это важное достижение стало возможным благодаря упорной работе всего клуба - футболистов, тренерского штаба, руководства и персонала. Характер, стабильность и вера в собственные силы позволяют достигать поставленных целей даже в непростых условиях. Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет ФК "Левый Берег" с получением права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27. Желаем ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами 

- заявили в УПЛ. 

"Агробизнес" - "Кудривка"

Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей. Второй матч порадовал болельщиков множеством забитых голов, яркими сейвами и драматической развязкой в серии пенальти. 

Так, представитель УПЛ - "Кудривка" - открыла счет под занавес первого тайма благодаря усилиям Артема Мачелюка - 1:0. 

"Агробизнес" благодаря голу Богдана Козака отыгрался на 69 минуте. 

На 81-й минуте "Кудривка" снова вышла вперед благодаря голу Артема Легостаева. 

Казалось бы, матч так и завершится в пользу "Кудривки", однако уже в добавленное ко второму тайму время "Агробизнес" заработал право на пенальти, который реализовал Роман Толочко - 2:2 в основное время. 

В итоге матч перешел в дополнительное время, а затем в серию пенальти, где сильнее оказалась "Кудривка" - 3:2. 

Что интересно, Толочко, реализовавший пенальти в основное время, не смог переиграть Антона Яшкова в решающем ударе для своей команды.

Таким образом, "Кудривка", занявшая 13 место в УПЛ по результатам нынешнего сезона, остается в УПЛ. 

“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лиги01.06.26, 18:01 • 110893 просмотра

Павел Башинский

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