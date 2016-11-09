Активисту И.Дадину разрешили короткое свидание с женой в колонии

Сообщается, что встреча уже началась под наблюдением сотрудников администрации колонии, согласно действующим нормам.

Ранее сообщалось, что Ильдар Дадин подтвердил факты избиения в колонии.

Напомним, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиения, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.

В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.

Как сообщал УНН, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.

Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.