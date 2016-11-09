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15 марта, 19:03 • 112003 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157399 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109787 просмотра

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Активисту И.Дадину разрешили короткое свидание с женой в колонии

Активисту И.Дадину разрешили короткое свидание с женой в колонии

Киев • УНН

 • 7851 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Активисту Ильдару Дадину позволили короткое свидание с женой Анастасией Зотовой в колонии. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет "Газета.Ru", передает УНН.

Сообщается, что встреча уже началась под наблюдением сотрудников администрации колонии, согласно действующим нормам.

Ранее сообщалось, что Ильдар Дадин подтвердил факты избиения в колонии.

Напомним, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиения, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.

В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.

Как сообщал УНН, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.

Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.

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