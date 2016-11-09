Активісту І.Дадіну дозволили коротке побачення з дружиною у колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Активісту Ільдару Дадіну дозволили коротке побачення з дружиною Анастасією Зотовою у колонії. Про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише "Газета.Ru", передає УНН.
Повідомляється, що зустріч уже розпочалась під наглядом співробітників адміністрації колонії, відповідно до діючих норм.
Раніше повідомлялося, що Ільдар Дадін підтвердив факти побиття у колонії.
Нагадаємо, на початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.
Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.
Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.
Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.