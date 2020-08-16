Активисты сообщили, что на акцию против военного правления в Таиланде вышли более 20 тысяч человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Почти 20 тыс. человек приняли участие в антиправительственной акции возле Монумента демократии в Бангкоке. Об этом сообщили в воскресенье представители движения “Свободная молодежь”. Между тем по оценкам правоохранительных органов, на протесте присутствовало порядка 12 тыс. демонстрантов, пишет УНН со ссылкой на местное издание Bangkok Post.

Активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны. В частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. К концу текущего дня под требованием переписать нынешнюю конституцию подписались 19 204 человека. Всего в планах группы “Свободная молодежь” собрать 50 тыс. подписей.

Сегодняшняя санкционированная акция протеста, которая прошла без происшествий, должна была завершиться в 21:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени), однако затянулась примерно до 22:30 (18:30 по Киеву). После этого организаторы начали разбирать сцену, на которой помимо активистов в течение дня успели выступить оппозиционный коллектив Rap Against Dictatorship (“Рэп против диктатуры”) и многие другие музыканты. В частности, была исполнена таиландская версия песни Do You Hear the People Sing? из мюзикла “Отверженные” (Les Miserables, 2012). Данная композиция в последние годы используется в качестве неофициального гимна продемократического движения в стране.

В завершение протеста митингующие подтвердили свои три основных требования к властям: распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. Помимо студентов, в акции приняли участие люди из совершенно разных слоев общества — от рабочих до художников. “Мы хотим новые выборы и новый парламент”, — скандировали со сцены.

Прибывшая перед началом студенческого протеста небольшая группа роялистов быстро покинула этот район, чтобы избежать конфронтации. До этого они планировали присутствовать на мероприятии, чтобы фиксировать на фото и видео возможные посягательства на монархию и потом отправить материалы в полицию.

Полицейские, работавшие на месте, никого не задерживали, однако проверяли всех, кто проходил на территорию митинга, ограниченную кордонами. Между тем стражи порядка отключили сигнал одного из дронов, который документировал мероприятие. Правоохранители напомнили, что в этом районе запрещено их использование. Кроме того, власти глушили интернет в наиболее людных и близких к сцене местах.

Транспортным средствам был запрещен въезд в постоянно расширяющийся район проведения акции из соображений безопасности демонстрантов, в то время как полицейские использовали территорию одной из школ в качестве командного центра. Вместе с тем премьер-министр Прают Чан-Оча призывал к спокойствию и сдержанности со стороны 600 сотрудников органов безопасности, развернутых на месте митинга. Позже представители продемократических групп поблагодарили в социальных сетях правоохранителей за обеспечение безопасности.

В таиландском сегменте Twitter за сутки набрали популярность хештеги “Прогоним диктатуру” и “Общественное освобождение”. На данный момент число публикаций с этими ключевыми словами превысило 3,22 млн и 1,71 млн соответственно.

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