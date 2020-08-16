Активісти повідомили, що на акцію проти військового правління у Таїланді вийшли понад 20 тисяч осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Майже 20 тис. людей взяли участь в антиурядовій акції біля Монумента демократії в Бангкоку. Про це повідомили в неділю представники руху “Вільна молодь”. Тим часом за оцінками правоохоронних органів, на протесті були присутні близько 12 тис. демонстрантів, пише УНН з посиланням на місцеве видання Bangkok Post.

Активісти організували збір підписів за зміну основного закону країни. Зокрема вони вимагають виключити пункт, який передбачає призначення, а не вибори членів Сенату. До кінця поточного дня під вимогою переписати нинішню конституцію підписалися 19 204 людини. Всього в планах групи “Вільна молодь” зібрати 50 тис. підписів.

Сьогоднішня санкціонована акція протесту, яка пройшла без пригод, повинна була завершитися о 21:00 за місцевим часом (17:00 за київським часом), проте затягнулася приблизно до 22:30 (18:30 за Києвом). Після цього організатори почали розбирати сцену, на якій крім активістів протягом дня встигли виступити опозиційний колектив Rap Against Dictatorship (“Реп проти диктатури”) і багато інших музикантів. Зокрема, була виконана таїландська версія пісні Do You Hear the People Sing? з мюзиклу “Знедолені” (Les Miserables, 2012). Дана композиція в останні роки використовується в якості неофіційного гімну продемократичного руху в країні.

На завершення протесту мітингувальники підтвердили свої три основні вимоги до влади: розпустити парламент, переписати діючу конституцію і припинити тиск на критиків уряду. Крім студентів, в акції взяли участь люди з абсолютно різних верств суспільства — від робітників до художників. “Ми хочемо нові вибори і новий парламент”, — скандували зі сцени.

Невелика група роялістів, яка прибула перед початком студентського протесту, швидко покинула цей район, щоб уникнути конфронтації. До цього вони планували бути присутнім на заході, щоб фіксувати на фото та відео можливе посягання на монархію і потім відправити матеріали в поліцію.

Поліцейські, які працювали на місці, нікого не затримували, однак перевіряли всіх, хто проходив на територію мітингу, обмежену кордонами. Тим часом правоохоронці відключили сигнал одного з дронів, який документував захід. Правоохоронці нагадали, що в цьому районі заборонено їх використання. Крім того, влада глушила інтернет в найбільш людних і близьких до сцени місцях.

Транспортним засобам був заборонений в’їзд в район проведення акції, що постійно розширюється, з міркувань безпеки демонстрантів, в той час як поліцейські використовували територію однієї зі шкіл в якості командного центру. Разом з тим прем’єр-міністр Прают Чан-Оча закликав до спокою і стриманості з боку 600 співробітників органів безпеки, розгорнутих на місці мітингу. Пізніше представники продемократичних груп подякували в соціальних мережах правоохоронцям за забезпечення безпеки.

У таїландському сегменті Twitter за добу набрали популярність хештеги “Проженемо диктатуру” і “Громадське звільнення”. На даний момент кількість публікацій з цими ключовими словами перевищила 3,22 млн і 1,71 млн відповідно.

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