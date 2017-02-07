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Активисты планируют заблокировать еще одну ветку железной дороги на Донбассе - нардеп

Киев • УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе. Об этом в кулуарах журналистам сообщил народный депутат Владимир Парасюк, передает корреспондент УНН.

Активисты планируют заблокировать еще одну ветку железной дороги на Донбассе - нардеп

"Она (блокировка железной дороги - ред.) будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокировки. Я думаю, что в ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороги на Донбассе, а может в Луганской области", - сказал В.Парасюк.

Он добавил, что вчера, 6 февраля, возле Бахмута были избиты участники блокады.

"Это была провокация донецкого областного управления полиции. Я думаю, что руководил всей этой работой сам господин Аброськин и потом он отзывается, что он такой доблестный расчистил дорогу", - сказал В.Парасюк.

Как сообщал УНН, по информации донецкого управления полиции, 6 февраля около 16:00 вблизи г.Часив Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.

Также напомним, 5 февраля в полиции сообщили, что народный депутат, который участвует в блокаде железной дороги в Бахмуте, избил на блокпосту работника полиции.

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