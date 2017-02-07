Активісти планують заблоковувати ще одну гілку залізниці на Донбасі - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі. Про це в кулуарах журналістам повідомив народний депутат Володимир Парасюк, передає кореспондент УНН.
“Воно (блокування залізниці — ред.) буде збільшуватися. Якраз обирається наступна позиція для блокування. Я думаю, що найближчими днями буде заблокована ще одна вітка залізничної дороги на Донеччині, а може на Луганщині”, — сказав В.Парасюк.
Він додав, що вчора, 6 лютого, біля Бахмута були побиті учасники блокади.
“Це була провокація донецького обласного управління поліції. Я думаю, що керував всією цією роботою сам пан Аброськін і потім він відгукується, що він такий доблесний розгородив дорогу”, — сказав В.Парасюк.
Як повідомляв УНН, за інформацією донецького управління поліції, 6 лютого близько 16:00 поблизу м.Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС.
Ткаож нагадаємо, 5 лютого у поліції повідомили, що народний депутат, який бере участь у блокаді залізниці у Бахмуті, побив на блокпосту працівника поліції.