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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 118077 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128796 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120011 просмотра

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Аграрии намолотили 38,9 млн тонн зерна нового урожая

Аграрии намолотили 38,9 млн тонн зерна нового урожая

Киев  •  УНН

 • 7268 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Аграрии намолотили 38,9 млн тонн зерна нового урожая культур на площади 10 млн га. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба Министерства аграрной политики Украины.

“По состоянию на 21 августа украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 10,0 млн га или 65% к прогнозу. Так, намолочено 38,9 млн тонн зерна при средней урожайности 39,0 ц/га”, — говорится в сообщении.

В частности, собрано:

  • ранних зерновых и зернобобовых культур — 38,9 млн тонн с площади 9,9 млн га (99%)
  • гречихи — 2,0 тыс. тонн с площади 2,0 тыс. га (3%)
  • проса — 31 тыс. тонн с площади 17 тыс. га (19%)
  • рапса — 3,1 млн тонн с площади около 1,25 млн (99%)
  • подсолнечника — 15,0 тыс. тонн с площади 10,0 тыс. га

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса, которого засеяно 481 тыс. Га или 45% к прогнозу.

Ранее сообщал УНН, что украинские аграрии уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового урожая.

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