Аграрии намолотили 38,9 млн тонн зерна нового урожая

“По состоянию на 21 августа украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 10,0 млн га или 65% к прогнозу. Так, намолочено 38,9 млн тонн зерна при средней урожайности 39,0 ц/га”, — говорится в сообщении.

В частности, собрано:



ранних зерновых и зернобобовых культур — 38,9 млн тонн с площади 9,9 млн га (99%)



гречихи — 2,0 тыс. тонн с площади 2,0 тыс. га (3%)



проса — 31 тыс. тонн с площади 17 тыс. га (19%)



рапса — 3,1 млн тонн с площади около 1,25 млн (99%)



подсолнечника — 15,0 тыс. тонн с площади 10,0 тыс. га



Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса, которого засеяно 481 тыс. Га или 45% к прогнозу.

Ранее сообщал УНН, что украинские аграрии уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового урожая.