Аграрії намолотили 38,9 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Аграрії намолотили 38,9 млн тонн зерна нового врожаю культур на площі 10 млн га. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики України.
“Станом на 21 серпня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур на площі 10,0 млн га або 65% до прогнозу. Так, намолочено 38,9 млн тонн зерна при середній врожайності 39,0 ц/га”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- ранніх зернових та зернобобових культур — 38,9 млн тонн з площі 9,9 млн га (99%)
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- гречки — 2,0 тис. тонн з площі 2,0 тис. га (3%)
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- проса — 31 тис. тонн з площі 17 тис. га (19%)
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- ріпаку — 3,1 млн тонн з площі близько 1,25 млн (99%)
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- соняшнику — 15,0 тис. тонн з площі 10,0 тис. га
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Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку, якого засіяно 481 тис. га або 45% до прогнозу.
Раніше УНН повідомляв, що українські аграрії уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового врожаю.