Аэропорт во Флориде возобновляет работу после стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла перестрелка сообщил о возобновлении работы в субботу. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Twitter, передает УНН.
"Грузовые самолеты и авиация общего назначения (частные небольшие самолеты, корпоративные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейл возобновят работу в полночь", - говорится в сообщении.
Также указано, что рейсы коммерческих авиакомпаний возобновятся в субботу. "Даже если аэропорт Форт-Лодердейл откроется, ваш рейс может быть отменен, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с авиакомпанией", - добавили в аэропорту.
"Все пути в аэропорт Форт-Лодердейл теперь открыты для пассажиров и сотрудников. Сверьтесь с авиакомпанией перед отъездом в аэропорт", - сказано в сообщении.
В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл в пятницу погибли пять и ранены восемь человек. Нападавший задержан.