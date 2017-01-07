Аеропорт у Флориді відновлює роботу після стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл у Флориді, де напередодні сталася стрілянина повідомив про відновлення роботи у суботу. Про це йдеться у повідомленні летовища у Twitter, передає УНН.
"Вантажні літаки і авіація загального призначення (приватні невеликі літаки, корпоративні літаки) в аеропорту Форт-Лодердейл відновлять роботу опівночі", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що рейси комерційних авіакомпаній відновляться в суботу. "Навіть якщо аеропорт Форт-Лодердейл відкриється, ваш рейс може бути скасований, тож, будь ласка, зв'яжіться з авіакомпанією", - додали в аеропорту.
"Всі шляхи до аеропорту Форт-Лодердейл тепер відкриті для пасажирів і співробітників. Звіртеся з авіакомпанією перед від'їздом в аеропорт", - сказано у повідомленні.
Внаслідок стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у п'ятницю загинули п'ять і поранено вісім осіб, нападника затримано.