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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28661 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123372 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121987 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117273 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141249 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145162 просмотра

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АЧС добралась до Вьетнама

АЧС добралась до Вьетнама

Киев  •  УНН

 • 7390 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Власти Вьетнама сообщили о первых случаях африканской чумы свиней (АЧС) в стране. Об этом сообщает Pig Progress, передает УНН.

Вирус был зарегистрирован на трех фермах двух провинций - Хунг-Йен и Тхайбинь.

"Все свиньи, находящиеся на фермах, уничтожены", - говорится в заявлении Департамента здоровья животных.

Вьетнам не был готов к АЧС, отмечают власти страны. Правительство предполагает, что АЧС могли занести во Вьетнам мигрирующие животные.

Как писал УНН, в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.

Все это негативно сказывается на цене сала и свинины: на отечественных рынках эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отметил нардеп Сергей Тригубенко. 

Напомним, ранее Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году. 

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