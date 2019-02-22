АЧС дісталася до В'єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Влада В’єтнаму повідомила про перші випадки африканської чуми свиней (АЧС) в країні. Про це повідомляє Pig Progress, передає УНН.
Вірус був зареєстрований на трьох фермах двох провінцій - Хунг-Йен і Тхайбінь.
"Всі свині, що знаходяться на фермах, знищені", - йдеться в заяві Департаменту здоров'я тварин.
В'єтнам не був готовий до АЧС, відзначає влада країни. Уряд передбачає, що АЧС могли занести до В'єтнаму мігруючі тварини.
Як писав УНН, в 2018 році в Україні через вірус АЧС було знищено майже 32 тис. голів свиней. Саме з цим пов'язана проблема нарощування імпорту свинини з-за кордону, кажуть фахівці.
Все це негативно позначається на ціні сала і свинини: на вітчизняних ринках ці продукти вже коштують дорожче, ніж в ЄС, зазначив нардеп Сергій Тригубенко.
Нагадаємо, раніше Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році.