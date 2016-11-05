А.Сытник ожидает, что в декабре количество сотрудников НАБУ достигнет 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ожидает, что в декабре количество сотрудников НАБУ достигнет 600 человек. Об этом он заявил в субботу в Киеве, передает корреспондент УНН.
По словам А.Сытника, в декабре планируется завершить конкурс на назначение на должности 92 детективов. В целом он ожидает, что количество сотрудников НАБУ достигнет 600 человек.
Он уточнил, что "оперативно - техническое управление сформировано почти на 100%. Управление спецопераций почти сформировано".