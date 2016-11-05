А.Ситник очікує, що у грудні кількість співробітників НАБУ сягне 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник очікує, що у грудні кількість співробітників НАБУ сягне 600 осіб. Про це він заявив у суботу у Києві, передає кореспондент УНН.
За словами А.Ситника, у грудні планується завершити конкурс на призначення на посади 92 детективів. В цілому він очікує, що кількість співробітників НАБУ сягне 600 осіб.
Він уточнив, що "оперативно – технічне управління сформоване майже на 100%. Управління спецоперацій майже сформовано".