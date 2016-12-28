А.Силуанов уверен, что РФ выиграет суд по иску к Украине относительно "долга Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в том, что Россия имеет серьезные шансы выиграть в Лондонском суде дело по иску к Украине относительно невыполнения Киевом обязательств по долгу на 3 млрд долл. передает УНН со ссылкой на "Вести.Ru".
"Надеюсь, что решение суда будет объективным. Считаю, что у нас достаточно высокие шансы на то, что позиция России в этом суде будет выигрышной", - сказал А.Силуанов.
Напомним, 27 мая Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска, с которым обратилась против Украины в феврале 2016 г. компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.