А.Силуанов уверен, что РФ выиграет суд по иску к Украине относительно "долга Януковича"

"Надеюсь, что решение суда будет объективным. Считаю, что у нас достаточно высокие шансы на то, что позиция России в этом суде будет выигрышной", - сказал А.Силуанов.

Напомним, 27 мая Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска, с которым обратилась против Украины в феврале 2016 г. компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.