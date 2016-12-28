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А.Сілуанов упевнений, що РФ виграє суд за позовом до України щодо "боргу Януковича"

А.Сілуанов упевнений, що РФ виграє суд за позовом до України щодо "боргу Януковича"

Київ • УНН

 • 8724 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр фінансів Антон Сілуанов висловив упевненість в тому, що Росія має серйозні шанси виграти в Лондонському суді справу за позовом до України щодо невиконання Києвом зобов’язань по боргу на 3 млрд дол. передає УНН із посиланням на “Вести.Ru”.

“Сподіваюся, що рішення суду буде об’єктивним. Вважаю, що у нас досить високі шанси на те, що позиція Росії в цьому суді буде виграшною”, — сказав А.Сілуанов.

Нагадаємо, 27 травня Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову, з яким звернулася проти України у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

Українські Національні Новини

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