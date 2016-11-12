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15 марта, 19:03 • 109198 просмотра

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А.Шевченко назвал основные цели работы в сборной Украины

А.Шевченко назвал основные цели работы в сборной Украины

Киев • УНН

 • 8040 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Андрей Шевченко рассказал об основных векторах своей работы на посту главного наставника национальной команды Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

"Основной вектор моего направления - улучшение качества игры. Привлечение молодых футболистов - это очень хорошо, но они должны быть готовы до уровня национальной сборной. Будем приглашать молодежь, давать всем шанс. Поэтому мы сейчас вызываем больше таких ребят. Для многих из них вызов в национальную сборную - это просто аванс, чтобы они получили возможность узнать специфику, по которой мы работаем, познакомиться с атмосферой внутри команды. Если я вижу, что в тренировочном процессе и в матчах молодые ребята прогрессируют, то им будет предоставляться шанс проявить себя в основном составе", - подчеркнул украинский специалист.

Также А.Шевченко поделился требованиями к тому, каким должен быть нападающий сборной Украины.

"Нападающий должен забивать. Если он не забивает, но выполняет ту работу для команды, которую мы просим выполнять, то это тоже хорошо. Если командой создаются моменты, то нападающий должен их реализовывать. Если моменты не создаются, а форвард своими действиями на поле, своими перемещениями создает такие моменты для других футболистов, то это тоже для нас хорошо", - добавил наставник.

Напомним, что сегодня в 21:45 на стадионе "Черноморец" "желто-голубая" сборная проведет заключительный официальный поединок в 2016 году против национальной команды Финляндии.

Украинские Национальные Новости

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