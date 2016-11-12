А.Шевченко назвав основні цілі роботи у збірній України

"Основний вектор мого напрямку - поліпшення якості гри. Залучення молодих футболістів - це дуже добре, але вони повинні бути готові до рівня національної збірної. Будемо запрошувати молодь, даватимемо всім шанс. Тому ми зараз викликаємо більше таких хлопців. Для багатьох з них виклик в національну збірну - це просто аванс, щоб вони отримали можливість дізнатися специфіку, за якою ми працюємо, познайомитися з атмосферою всередині команди. Якщо я бачу, що в тренувальному процесі і в матчах молоді хлопці прогресують, то їм буде надаватися шанс проявити себе в основному складі", - наголосив український фахівець.

Також А.Шевченко поділився вимогами до того, яким має бути нападник збірної України.

"Нападник повинен забивати. Якщо він не забиває, але виконує ту роботу для команди, яку ми просимо виконувати, то це теж добре. Якщо командою створюються моменти, то нападник повинен їх реалізовувати. Якщо моменти не створюються, а форвард своїми діями на поля, своїми переміщеннями створює такі моменти для інших футболістів, то це теж для нас добре", - додав наставник.

Нагадаємо, що сьогодні о 21:45 на стадіоні "Чорноморець" "жовто-блакитна" збірна проведе заключний офіційний поєдинок у 2016 році проти національної команди Фінляндії.