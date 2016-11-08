А.Шевченко назвал опасными стандарты и контратаки сборной Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины накануне матчей против команд Финляндии и Сербии рассказал о подготовке к поединкам и объяснил свой кадровый выбор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Сборная Финляндии - неплохая команда, которая достаточно хорошо обороняется. Главный тренер этой команды провел хорошую работу с коллективом. Несмотря на то, что в составе нашего соперника отсутствует ряд ведущих игроков, в частности Еременко, финнам есть что показать в Украине. В первую очередь это опасные стандарты и контратаки", - отметил тренер.
Кроме того А.Шевченко признал, что несмотря на получение четырех очков в отборочных матчах с командами Турции и Косово, сборной Украины еще необходимо научиться контролировать игру с первой до последней минуты матча, чтобы действовать на поле так, как хочет ее коллектив, а не соперник.
Примечательно, что по словам украинского специалиста, у него был разговор с Евгением Хачериди после последнего матча "Динамо" в чемпионате. Тренер и игрок договорились относительно того, что защитнику пока будет лучше остаться в клубе и окончательно залечить повреждение колена.
Также А.Шевченко назвал нападающего "Александрии" Романа Яремчука перспективным футболистом: "Яремчук - талантливый парень, который проводит хороший сезон в чемпионате Украины. Он является одним из кандидатов в сборную".
Напомним, что последний официальный поединок в году сборная Украины проведет 12 ноября в Одессе с Финляндией в рамках квалификации к ЧМ-2018.