А.Шевченко назвав небезпечними стандарти та контратаки збірної Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної України напередодні матчів проти команд Фінляндії та Сербії розповів про підготовку до поєдинків та пояснив свій кадровий вибір. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Збірна Фінляндії - непогана команда, яка досить добре обороняється. Головний тренер цієї команди провів хорошу роботу з колективом. Незважаючи на те, що у складі нашого суперника відсутня низка провідних гравців, зокрема Єременко, фінам є що показати в Україні. В першу чергу це небезпечні стандарти та контратаки", - наголосив тренер.
Окрім того А.Шевченко визнав, що не зважаючи на здобуття чотирьох очок у відбіркових матчах із командами Туреччини та Косова, збірній України ще необхідно навчитися контролювати гру з першої до останньої хвилини матчу, аби діяти на полі так, як хоче її колектив, а не суперник.
Примітно, що за словами українського фахівця, у нього була розмова із Євгеном Хачеріді після останнього матчу "Динамо" у чемпіонаті. Тренер та гравець дійшли згоди відносно того, що захиснику наразі буде краще залишитися у клубі та остаточно залікувати пошкодження коліна.
Також А.Шевченко назвав нападника "Олександрії" Романа Яремчука перспективним футболістом: "Яремчук - талановитий хлопець, який проводить хороший сезон у чемпіонаті України. Він є одним з кандидатів до збірної".
Нагадаємо, що останній офіційний поєдинок у році збірна України проведе 12 листопада в Одесі з Фінляндією в рамках кваліфікації до ЧС-2018.