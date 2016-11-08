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А.Шевченко назвав небезпечними стандарти та контратаки збірної Фінляндії

А.Шевченко назвав небезпечними стандарти та контратаки збірної Фінляндії

Київ • УНН

 • 9188 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної України напередодні матчів проти команд Фінляндії та Сербії розповів про підготовку до поєдинків та пояснив свій кадровий вибір. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

"Збірна Фінляндії - непогана команда, яка досить добре обороняється. Головний тренер цієї команди провів хорошу роботу з колективом. Незважаючи на те, що у складі нашого суперника відсутня низка провідних гравців, зокрема Єременко, фінам є що показати в Україні. В першу чергу це небезпечні стандарти та контратаки", - наголосив тренер.

Окрім того А.Шевченко визнав, що не зважаючи на здобуття чотирьох очок у відбіркових матчах із командами Туреччини та Косова, збірній України ще необхідно навчитися контролювати гру з першої до останньої хвилини матчу, аби діяти на полі так, як хоче її колектив, а не суперник.

Примітно, що за словами українського фахівця, у нього була розмова із Євгеном Хачеріді після останнього матчу "Динамо" у чемпіонаті. Тренер та гравець дійшли згоди відносно того, що захиснику наразі буде краще залишитися у клубі та остаточно залікувати пошкодження коліна.

Також А.Шевченко назвав нападника "Олександрії" Романа Яремчука перспективним футболістом: "Яремчук - талановитий хлопець, який проводить хороший сезон у чемпіонаті України. Він є одним з кандидатів до збірної".

Нагадаємо, що останній офіційний поєдинок у році збірна України проведе 12 листопада в Одесі з Фінляндією в рамках кваліфікації до ЧС-2018.

Українські Національні Новини

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