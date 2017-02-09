А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР

В сессионном зале зарегистрировались 367 народных депутатов.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов о Конституционном суде Украины и изменения в законодательство относительно рассмотрения дел судом присяжных.

Также, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся местного самоуправления и назначить внеочередные выборы в отдельных населенных пунктах.

Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно обращения по отчету миссии ОБСЕ по результатам выборов в Госдуму РФ и рассмотреть ряд законопроектов касающихся аграрной политики и в очередной раз законопроект о спецконфискации.

Накануне А.Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание из-за небольшого количества депутатов в зале.