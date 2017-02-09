А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання українського парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 367 народних депутатів.
Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів про Конституційний суд України та зміни до законодавства щодо розгляду справ судом присяжних.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування та призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах.
Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно звернення щодо звіту місії ОБСЄ за результатами виборів до Держдуми РФ і розглянути низку законопроектів які стосуються аграрної політики та вчергове законопроект про спецконфіскацію.
Напередодні А.Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання через невелику кількість депутатів у залі.