А.Парубий: силы спецопераций в начале агрессии против Украины смогли бы остановить ее гораздо быстрее

"Относительно законов, касающихся реформ армии, уже недействительны. В частности по силам специальных операций. Это был один из революционных законопроектов, и одна из революционных реформ. Я убежден, если бы в начале этой войны в Украине были мощные силы спецопераций, мы смогли бы остановить ее гораздо быстрее", - отметил он.

По словам А.Парубия, в Украине есть детальный план реформы армии до 2020 года.

"Реформы происходят и происходят ежедневно, и обеспечение украинской армии через бюджет и через законопроекты почти без дискуссий проходит через Верховную Раду Украины, и здесь не имеет значения, к какой политической силе принадлежат депутаты, когда стоит вопрос о... безопасности страны - Верховная Рада голосует единодушно", - сказал он.

Напомним, А.Парубий считает, что вопрос возможных выборов на временно оккупированной территории Донбасса преждевременен.