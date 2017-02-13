А.Парубий: силы спецопераций в начале агрессии против Украины смогли бы остановить ее гораздо быстрее
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Если бы в начале агрессии в Украине были мощные силы специальных операций, украинская сторона смогла бы остановить ее гораздо быстрее. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время визита во Львовскую область, передает УНН.
"Относительно законов, касающихся реформ армии, уже недействительны. В частности по силам специальных операций. Это был один из революционных законопроектов, и одна из революционных реформ. Я убежден, если бы в начале этой войны в Украине были мощные силы спецопераций, мы смогли бы остановить ее гораздо быстрее", - отметил он.
По словам А.Парубия, в Украине есть детальный план реформы армии до 2020 года.
"Реформы происходят и происходят ежедневно, и обеспечение украинской армии через бюджет и через законопроекты почти без дискуссий проходит через Верховную Раду Украины, и здесь не имеет значения, к какой политической силе принадлежат депутаты, когда стоит вопрос о... безопасности страны - Верховная Рада голосует единодушно", - сказал он.
Напомним, А.Парубий считает, что вопрос возможных выборов на временно оккупированной территории Донбасса преждевременен.