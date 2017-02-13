А.Парубій: сили спецоперацій на початку агресії проти України змогли б зупинити її набагато швидше
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Якби на початку агресії в Україні були потужні сили спеціальних операцій, українська сторона змогла б зупинити її набагато швидше. Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час візиту на Львівщину, передає УНН.
"Щодо законів, які стосуються реформ армії, вже дійсні. Зокрема по силах спеціальних операцій. Це був один з революційних законопроектів, і одна з революційних реформ. Я переконаний, якби на початку цієї війни в Україні були потужні сили спецоперацій, ми змогли б зупинити її набагато швидше", - зазначив він.
Зі слів А.Парубія, в Україні є детальний план реформ армії до 2020 року.
"Реформи відбуваються і відбуваються щоденно, і забезпечення української армії через бюджет і через законопроекти майже без дискусій проходить через Верховну Раду України, і тут немає значення, до якої політичної сили належать депутати, коли стоїть питання про... безпеку країни – Верховна Рада голосує одностайно", - сказав він.
Нагадаємо, А.Парубій вважає, що питання можливих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу є передчасним.