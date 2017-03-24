А.Парубий рассказал, когда могут рассмотреть вопрос Счетной палаты

"Я опять же буду предлагать народным депутатам, чтобы мы рассмотрели вопрос Счетной палаты на следующей пленарной неделе", - сказал А.Парубий.

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Также по его словам, на следующей пленарной неделе Рада рассмотрит блок вопросов энергоэффективности.

"На следующей неделе мы должны завершить вопрос транспорта, который мы не завершили на этой неделе", - добавил А.Парубий.