А.Парубий рассказал, когда могут рассмотреть вопрос Счетной палаты

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31028 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102053 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117492 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116904 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106450 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107495 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Парубий рассказал, когда могут рассмотреть вопрос Счетной палаты

А.Парубий рассказал, когда могут рассмотреть вопрос Счетной палаты

Киев  •  УНН

 • 11689 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагать народным депутатам рассмотреть вопрос изменения состава Счетной палаты на следующей пленарной неделе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

"Я опять же буду предлагать народным депутатам, чтобы мы рассмотрели вопрос Счетной палаты на следующей пленарной неделе", - сказал А.Парубий.

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Также по его словам, на следующей пленарной неделе Рада рассмотрит блок вопросов энергоэффективности.

"На следующей неделе мы должны завершить вопрос транспорта, который мы не завершили на этой неделе", - добавил А.Парубий.

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