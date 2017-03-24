А.Парубій розповів, коли можуть розглянути питання Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонуватиме народним депутатам розглянути питання зміни складу Рахункової палати на наступному пленарному тижні. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає УНН.
"Я знову ж таки буду пропонувати народним депутатам, щоб ми розглянули питання Рахункової палати наступного пленарного тижня", - сказав А.Парубій.
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Також за його словами, наступного пленарного тижня Рада розглядатиме блок питань енергоефективності.
"На наступний тиждень ми маємо завершити питання транспорту, яке ми не завершили цього тижня", - додав А.Парубій.