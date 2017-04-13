А.Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва парламентарии продолжат рассмотрение вопросов в соответствии с повестки дня.
Как сообщал УНН, Рада разрешила иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины.
Также напомним, Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов с Израилем.