А.Парубий инициирует обращение в ЕС и США относительно российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, которая состоится в Польше, предложит обратиться к странам Европы и Соединенным Штатам Америки с письмом об угрозе путинского режима. Об этом он сегодня сказал в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.
По словам А.Парубия, на межпарламентской ассамблеи будут обсуждать вопросы и международной политики, и тех вызовов, которые есть в мире.
"Одна из идей, которую я предложу, что парламенты наших стран и не только стран ассамблеи Польши-Литвы-Украины, а также, чтобы мы обратились с инициативой в другие страны Балто-Черноморского региона, чтобы эти парламенты обратились в Европу, США с письмом и обращением об угрозе Российской Федерации, об угрозе путинского режима", - сказал председатель парламента.
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По словам А.Парубия, таким обращением напомнят и новой администрации США, и европейским странам, что такое российская угроза и какие она может иметь последствия не только для наших стран, но и для всего цивилизованного мира.