А.Парубий инициирует обращение в ЕС и США относительно российской агрессии

По словам А.Парубия, на межпарламентской ассамблеи будут обсуждать вопросы и международной политики, и тех вызовов, которые есть в мире.

"Одна из идей, которую я предложу, что парламенты наших стран и не только стран ассамблеи Польши-Литвы-Украины, а также, чтобы мы обратились с инициативой в другие страны Балто-Черноморского региона, чтобы эти парламенты обратились в Европу, США с письмом и обращением об угрозе Российской Федерации, об угрозе путинского режима", - сказал председатель парламента.

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По словам А.Парубия, таким обращением напомнят и новой администрации США, и европейским странам, что такое российская угроза и какие она может иметь последствия не только для наших стран, но и для всего цивилизованного мира.