А.Парубій ініціює звернення до ЄС і США щодо російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, яка відбудеться у Польщі, запропонує звернутися до країн Європи та Сполучених Штатів Америки з листом про загрозу путінського режиму. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”, передає УНН.
За словами А.Парубія, на міжпарламентській асамблеї обговорюватимуть питання і міжнародної політики, і тих викликів, які є у світі.
“Одна з ідей, яку я запропоную, що парламенти наших країн і не тільки країн асамблеї Польщі-Литви-України, а також, щоб ми звернулися з ініціативою до інших країн Балто-Чорноморського регіону, щоб ці парламенти звернулися до Європи, США з листом і зверненням щодо загрози Російської Федерації, щодо загрози путінського режиму”, — сказав голова парламенту.
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За словами А.Парубія, таким зверненням нагадають і новій адміністрації США, і європейським країнам, що таке російська загроза і які вона може мати наслідки не тільки для наших країн, а й для всього цивілізованого світу.