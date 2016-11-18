А.Меркель: детальное обсуждение Brexit невозможно без запуска соответствующей процедуры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока невозможно подробно обсуждать Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, поскольку британское правительство до сих пор не запустило процедуру выхода из Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы не сможем обсудить выход Британии из Европейского Союза очень подробно, в то время как премьер-министр сказала, что она будет подавать заявку по выходу (Британии из ЕС - ред.) согласно статье 50 (Лиссабонского договора - ред.) самое позднее до конца марта", - сказала А.Меркель.
С ее слов, "мы признаем, что и мы ждем этой заявки".
После запуска статьи 50 Лиссабонского договора официально начинаются переговоры по Brexit с Брюсселем.