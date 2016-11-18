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А.Меркель: детальне обговорення Brexit неможливе без запуску відповідної процедури

А.Меркель: детальне обговорення Brexit неможливе без запуску відповідної процедури

Київ • УНН

 • 6041 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що наразі неможливо детально обговорювати Brexit з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, оскільки британський уряд досі не запустив процедуру виходу з Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми не зможемо обговорити вихід Британії з Європейського Союзу дуже детально, у той час як прем'єр-міністр сказала, що вона буде подати заявку щодо виходу (Британії з ЄС - ред.) відповідно до статті 50 (Ліссабонського договору - ред.) найпізніше до кінця березня", - сказала А.Меркель.

З її слів, "ми визнаємо, що і ми чекаємо цієї заявки".

Після запуску статті 50 Ліссабонського договору офіційно починаються переговори щодо Brexit з Брюсселем.

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