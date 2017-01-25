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А.Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции

А.Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции

Киев • УНН

 • 8161 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко решил снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность Председателя Национальной полиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области", - сообщил А.Крищенко.

Как сообщал УНН, 25 января Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность председателя Нацполиции.

Напомним, конкурс на должность председателя Нацполиции планируется завершить в начале февраля.

В списке зарегистрированных на конкурс на должность председателя Нацполиции - 64 претендента.

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